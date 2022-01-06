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Самолет с Милоновым вылетел в Нур-Султан после задержки во Внуково
Общество
Самолет с Милоновым вылетел в Нур-Султан после задержки во Внуково
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 6 января. Самолет с депутатом Госдумы Виталием Милоновым на борту вылетел из московского аэропорта Внуково в Нур-Султан. Ранее сообщалось, что рейс был задержан на час из-за противообледенительной обработки борта самолета.

Виталий Милонов перед вылетом сообщил ФАН о своем намерении встретить Рождество в Каскеленской епархии и поддержать жителей охваченного протестами Казахстана молитвой.

Самолет с Милоновым вылетел в Нур-Султан после задержки во «Внуково»
Федеральное агентство новостей /

Как сообщил источник ФАН, пилотам пришлось в срочном порядке вносить поправки в план полета. Аэропорт Внуково не получал официальных распоряжений о закрытии границ, поэтому изначально одобрил рейс. Официально самолет взлетит до начала действия распоряжения, однако еще неизвестно, будет ли принят борт в Казахстане. И пустят ли в страну Виталия Милонова.

Напомним, что на фоне массовых протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП по всей территории государства. Также он связался с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности и попросил помощи в урегулировании ситуации в стране.

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милонов самолет внуково казахстан нур-султан
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