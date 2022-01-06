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Политолог Скориков: миротворцы ОДКБ помогут силовикам Казахстана навести порядок в стране

Армия
Политолог Скориков: миротворцы ОДКБ помогут силовикам Казахстана навести порядок в стране
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 января. Миротворческая операция Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане будет направлена на помощь правоохранителям в условиях массовых протестов, заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

Во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» аналитик отметил, что отправка миротворцев ОДКБ в республику является важным сигналом как радикалам, так и силовикам. По его словам, несмотря на жесткие и оперативные заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, правоохранители сдаются под напором протестующих.

«Сейчас ОДКБ показывает, что может отправлять эскадроны порядка. Скорее всего, они будут вести себя именно как вежливые люди. Просто их само появление должно успокоить горячие головы. Почувствовав их силу, местные силовики и армия будут наводить порядок», — сказал Скориков.

Он отметил, что в случае успешной реализации операции в рамках ОДКБ может быть создан военно-политический союз, направленный на предотвращение "цветных революций". При этом политолог подчеркнул, что для этого потребуются определенные изменения устава организации.

«В принципе, всем действующим режимам, руководителям государств это было бы на руку. Даже тем, к которым мы относимся сомнительно, среди членов ОДКБ. Думаю, многие поддержали бы это», — заметил эксперт.

Ранее политолог Николай Межевич допустил раскачивание ситуации в Казахстане перед встречей Россия — НАТО. По его оценке, подобные беспорядки можно подготовить за месяц.

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Казахстан протесты миротворцы одкб скориков
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