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Сенатор Федоров заявил о необходимости радикальной перестройки ОБСЕ
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Сенатор Федоров заявил о необходимости радикальной перестройки ОБСЕ

Политика
Сенатор Федоров заявил о необходимости радикальной перестройки ОБСЕ
wikipedia.org  /  Mcx-press / CC BY-SA 3.0

Москва, 6 января. Радикальная перестройка, модернизация ОБСЕ необходима в современных условиях новой архитектуры международной безопасности, рассказал сенатор Николай Федоров.

По его словам, так организация сможет отвечать на современные вызовы. Соответствующим заявлением парламентарий поделился в комментарии РИА Новости.

«Сложной задачей является создание новой глобальной и особенно европейской безопасности. На мой взгляд, в повестке дня должна быть радикальная перестройка, модернизация ОБСЕ, которая была создана в совершенно иных условиях и формально действует, но сегодня этого явно недостаточно», — подчеркнул Федоров.

Ранее стало известно, что Польша с 1 января 2022 года стала председателем в ОБСЕ. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, теперь государство в течение года будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входят 57 стран.

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