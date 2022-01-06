Сенатор Федоров заявил о необходимости радикальной перестройки ОБСЕ

Москва, 6 января. Радикальная перестройка, модернизация ОБСЕ необходима в современных условиях новой архитектуры международной безопасности, рассказал сенатор Николай Федоров.

По его словам, так организация сможет отвечать на современные вызовы. Соответствующим заявлением парламентарий поделился в комментарии РИА Новости.

«Сложной задачей является создание новой глобальной и особенно европейской безопасности. На мой взгляд, в повестке дня должна быть радикальная перестройка, модернизация ОБСЕ, которая была создана в совершенно иных условиях и формально действует, но сегодня этого явно недостаточно», — подчеркнул Федоров.

Ранее стало известно, что Польша с 1 января 2022 года стала председателем в ОБСЕ. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, теперь государство в течение года будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входят 57 стран.