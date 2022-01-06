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Лукашенко предложил назвать оккупацией Белоруссии период Речи Посполитой

  /   Обновлено: 06 января 2022 15:02
Политика
Лукашенко предложил назвать оккупацией Белоруссии период Речи Посполитой
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 января. Минск больше не будет замалчивать определенные исторические факты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе его выступления в рамках совещания по вопросам реализации исторической политики. По его словам, ничего не мешает Минску адекватно оценивать период Речи Посполитой.

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков?» — сказал он.

Ранее политолог Вадим Гигин заявил, что Лукашенко одним решением разрушил мечты Польши о возрождении Речи Посполитой. По его словам, речь идет о поправках в Конституцию, которые исключают возможность для белорусов с видом на жительство в другой стране или двойным гражданством занимать важные должности в государственных учреждениях.

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белоруссия польша лукашенко
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