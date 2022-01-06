Обслуживающий космодром «Байконур» аэропорт Крайний работает в штатном режиме

Нур-Султан, 6 января. Аэропорт Крайний, который обслуживает крупнейший в мире космодром «Байконур», работает в штатном режиме.

Отмечается, что все рейсовые самолеты прибывают в воздушную гавань согласно расписанию. При этом обстановка как в городе, так и на космодроме «Байконур» находится под контролем. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей (ФАН).

Вооруженную охрану ключевых объектов на «Байконуре» усилили на фоне массовых беспорядков в Республике Казахстан. Об этом ранее сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, все филиалы госкорпорации, а также городские службы и организации работают в штатном режиме.

Протесты в Казахстане начались на фоне недовольства гражданами резким скачком цен на сжиженный газ. Ситуация обострилась 2 января, когда в городе Жанаозен в Мангистауской области начались митинги.