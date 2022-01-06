Самолет, на котором Милонов вылетает в Нур-Султан, застрял во Внуково

Москва, 6 января. Самолет с депутатом Госдумы Виталием Милоновым на борту больше часа не может вылететь в Нур-Султан из московского аэропорта Внуково. Как рассказал ФАН источник в аэропорту, причиной задержки стала противообледенительная обработка.

По словам пассажиров, обстановка на борту самолета накаляется — люди нервничают, напуганные дети плачут. Переживания из-за политической ситуации в Казахстане усугубляется тем, что многие пассажиры задерживающегося борта не могут дозвониться до своих родных. Как известно, в Казахстане наблюдаются перебои со связью.

Ранее Виталий Милонов сообщил ФАН о своем намерении встретить Рождество в Каскеленской епархии и поддержать жителей Казахстана братской молитвой.