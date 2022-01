Инсайдер Хендерсон сообщил о возможном выходе ремейка The Last of Us в 2022 году

Вашингтон, 6 января. Осведомленные пользователь Том Хендерсон поделился информацией о выходе ремейка оригинальной видеоигры The Last of Us.

The Last of Us: Part II поступила в продажу полтора года назад, но разработчики до сих не сообщают подробности о своем проекте. Хендерсон написал на своей странице в Twitter, что новая версия игры почти готова и уже совсем скоро может выйти в свет.

«Слышал от нескольких людей, что ремейк The Last of Us почти готов и может быть выпущен во второй половине 2022 года», — сообщил инсайдер.

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022???? pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Кроме того, источник добавил, что студия выпустит и режиссерскую версию The Last of Us: Part II. Ранее стало известно, что Sony свяжет выход проектов Naughty Dog с будущим сериалом, где роли сыграли актеры Педро Паскаль и Белла Рэмси. Планируется, что шоу выйдет во второй половине 2022 года.

Ранее режиссер одного из эпизодов сериала The Last of Us Кантемир Балагов подтвердил, что съемки первой серии завершились. Они начались прошлым летом в Канаде.