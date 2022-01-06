События в Казахстане назвали катализатором ослабления биткоина

Нур-Султан, 6 января. Цена главной криптовалюты современности снизилась почти на 10% за 24 часа, выйдя на минимум за месяц. Как тенденция связана с протестами в Казахстане, пишет РБК.

Биткоин просел ниже отметки в 42,5 тыс. долларов. Днем в четверг, 6 января, криптовалюта реализовалась на уровне 42,7 тыс. долларов. Серьезное снижение стало также актуальным и для многих альткоинов. Так, Ethereum и Solana потеряли примерно 14% стоимости, а Binance Coin, Cardano и XRP уменьшились на 10%.

Как считает CEO Cryptorg Андрей Подолян, есть два ключевых фактора, которые привели к нынешнему тренду на финансовых рынках и на рынке цифровых монет. Аналитик уверен, что важнейшее событие — отключение интернета в Казахстане из-за массовых беспорядков. Дело в том, что на территории евразийского государства располагается 18% глобальных майнинговых мощностей биткоина.

Помимо этого, ранее фондовый рынок продемонстрировал негативную реакцию на протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, согласно которому американский центробанк намеревается более быстро увеличивать базовую ставку, чем фигурировало в прогнозах. Подолян отмечает, что крипторынок тесно связан с биржами, поэтому последовал отрицательной тенденции.

«Уровень в 40-42 тыс. долларов сейчас является важной поддержкой по биткоину. Думаю, что ситуация наладится. Индекс страха сейчас равен 15, это экстремальное значение. А на экстремальных значениях всегда нужно покупать», — указывает специалист.

То, что происходит сейчас в Нур-Султане и Алма-Ате — катализатор падения биткоина, а не первопричина тренда, убежден старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.

Ситуация в Казахстане остается напряженной со 2 января. Некоторые жители страны потребовали снизить ценники на топливо, которые выросли вдвое после Нового года. Президент Касым-Жомарт Токаев после начала беспорядков подчеркнул, что требуется создать спецкомиссию для рассмотрения топливного вопроса. Правительство государства уже постановило, что будет самостоятельно регулировать реализацию бензина и дизеля.