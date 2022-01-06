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Ливийские службы безопасности пресекли попытку контрабанды валюты в Турцию

Весь мир
Ливийские службы безопасности пресекли попытку контрабанды валюты в Турцию
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Мисурата, 6 января. Ливийское Агентство внутренней безопасности предотвратило попытку контрабанды 170 тыс. евро из международного аэропорта Мисураты в Турцию.

Деньги обнаружены в личных вещах одной из бортпроводниц авиакомпании Afriqiyah Airways. Она является гражданкой Ливии 1984 года рождения. Наличные изъяты в ходе процедур контроля и досмотра. Мошенница задержана. Против нее приняты соответствующие правовые меры.

За годы гражданской войны и хаоса, к которым привело свержение и убийство Муаммара Каддафи в 2011 году, североафриканская страна превратилась в одну из главных площадок международной преступности и контрабанды на континенте. Несколькими днями ранее стало известно, что тунисские пограничники арестовали организованную группу наркоторговцев, которые пытались перевезти из Ливии крупную партию запрещенных веществ.

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ливия
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