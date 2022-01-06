Пассажиры отменного рейса в Алма-Ату живут в гостинице и не знают, куда возвращаться

Самолет из Минска в Алма-Ату должен был отправиться вчера вечером. Пассажиры уже начали проходить регистрацию, но после сообщений о захвате аэропорта в Казахстане, рейс отменили. Людей разместили в местной гостинице.

Али Миралиев приехал в Россию на заработки. В Казахстане у него осталась семья — жена и дети. Мужчина признался, что ему интересно было бы выйти на улицы и узнать, что происходит в его городе. Но авиасообщения закрыли, в России ему негде жить, а денег на билет в другой пункт у него нет.

«Теперь не знаю, как домой попасть. Возвратиться обратно я никак не могу. Только в Алма-Ату. Больше никак мне. У меня дети там живут. Я хочу в Алма-Ату», — опечален Али.

Жительница Ростова-на-Дону Виктория Футерман отправилась в Казахстан как туристка. Она хотела посетить знаменитый горнолыжный курорт «Шымбулак». Путешествие сорвалось.

Женщина призналась, что уже потеряла крупную сумму денег. Авиакомпания не сможет возместить ей деньги за перелет — около 37 000 рублей. Но пассажирка благодарна, что не застала протесты в чужой стране.

«Не представляю, что было бы, если бы мы там остались. Страшно бы было. Перекрыли Интернет, банки не работают. Мы бы там остались без денег. Может быть, были бы не совсем целые и невредимые», — беспокоится Виктория.

Одна из пассажирок рейса до Алма-Аты, которая предпочла остаться анонимной, вылетела из Краснодара. В Казахстане ее ждал муж. После сообщений о беспорядках супруг попросил ее вернуться обратно в Россию.

«Сказали ждать до шести вечера. Если все будет работать в штатном режиме, значит, мы полетим. Или вернусь к детям в Краснодар. Буду жить на юге, пока правительство там все не урегулирует», — рассказывает она.

Женщина не поддерживает настроения митингующих. По ее мнению, протестующие грабят свою же страну, восстановление которой будет производиться за счет налогоплательщиков.

Жительница Казахстана Вероника Ким, которой пришлось остаться в гостинице Минска, тоже выступает резко против беспорядков. Она считает, что весь протест проплачен, а на улицах бунтуют наемники с Запада. Пассажирка назвала протестующих головорезами и отметила, что местное население боится покидать дома. Женщина с трудом сдерживала слезы, описывая случившееся.

«Все проплачено. Там в Алма-Ате то, что творится — заказное мероприятие. Свои граждане не будут своих убивать. Не будут грабить. И все-таки… Простите… Я надеюсь, что Токаев сможет удержать власть. Я очень надеюсь на него», — почти плача сказала Вероника.

Проживание пассажиров отмененного рейса оплачивала авиакомпания. Директор гостиницы Людмила Ничваюк заявила, что они разместили 43 взрослых и одного ребенка. Сама женщина не понаслышке знает, что такое протесты в родной стране.

«С болью отзывается. Мне это все очень знакомо. Трудно судить, кто прав, кто виноват. Но это не нормально, что страны бывшего СССР находятся в таком трудном экономическом положении. Люди очень страдают, что в Белоруссии невысокий уровень жизни. Если бы все были довольны, что у нас, что у них, таких случаев не было», — считает директор отеля.

На связь с пассажирами вышел представитель авиакомпании «Белавия». Он заявил, что полеты в Казахстан отменили. Люди, которые приехали из Краснодара остаются в минской гостинице до завтрашнего дня. Остальные должны поехать в аэропорт и вернуться в места вылета.

Сейчас в Алма-Ате проходит антитеррористическая операция. Местных жителей призвали не выходить на улицы. На данный момент погибшим считается более десятка сотрудников силовых структур.