Власти Казахстана учредили временное ценовое регулирование топлива

Нур-Султан, 6 января. Казахские власти приняли решение о временном регулировании цен в топливном секторе на фоне событий, происходящих в стране.

Кабинет министров Казахстана учредил государственное ценовое регулирование на продажу бензинового, а также дизельного топлива. Данное постановление будет действовать шесть месяцев.

Отмечается, что ценники на топливо в регионах не должны быть выше тех, которые наблюдались в них в конце прошлого года. До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за 180 дней потребуется создать рыночный механизм регулирования цен, который поможет не допустить ценового сговора.

В начале января страну охватили беспорядки. Протестующие начали громить улицы после появления информации о двукратном подорожании в 2022 году сжиженного газа. Известно, что в бывшей столице государства, Алма-Ате, уже выстраиваются очереди за хлебом и бензином. В некоторых районах фиксируются перебои с поставками товаров.