Отпраздную Рождество и поддержу наших соседей: Милонов о своей поездке в Казахстан

Москва, 6 января. Депутат Государственной думы Виталий Милонов был замечен на борту самолета, вылетающего в Нур-Султан. ФАН удалось связаться с парламентарием и узнать причину его поездки в неспокойный Казахстан.

«Сейчас летим в Казахстан, будем наблюдать за происходящими процессами. Хотим отпраздновать Рождество в Каскеленской епархии и поддержать наших соседей горячей братской молитвой», — сообщил ФАН Милонов.

Серия массовых протестов началась в Казахстане 2 января. Вскоре радикально настроенные демонстранты начали захватывать административные здания и заниматься мародерством. Они спровоцировали ожесточенные бои с казахстанскими силовиками. Согласно последним данным, в уличных боях с радикалами погибли более десяти правоохранителей. Из-за протестов в стране не работает интернет, частично прекратили работу телеканалы. На фоне событий правительство страны ушло в отставку, на территории всей страны введен режим ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у партнеров по ОДКБ. Происходящее в стране он назвал актом внешней агрессии.

Ранее Милонов в комментарии ФАН отмечал, что ключ к решению проблемы вспыхнувших по всему Казахстану беспорядков лежит в дипломатии и умении договариваться. Он подчеркнул, что с тревогой наблюдает, когда в бывших советских республиках, одна за одной, происходят волнения и выступления, оборачивающиеся кровью и насилием.