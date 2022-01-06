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Проводной интернет возобновил работу в Казахстане

Общество
Проводной интернет возобновил работу в Казахстане
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Алма-Ата, 6 января. Жители Казахстана сообщают о возобновлении работы проводного интернета в стране.

Сайты органов власти и ряда СМИ перестали работать на территории всей страны 5 января. В частности, не было доступа к сайту президента республики. Это произошло на фоне протестов и беспорядков, которые происходят в Казахстане.

Сегодня стало известно о возобновлении работы проводной Сети. Ранее ресурс мониторинга блокировок GlobalCheck предоставил информацию о том, что оператор сотовой связи и передачи данных «Казахтелеком» возобновил кабельное интернет-соединение в некоторых регионах страны.

Жители Казахстана не могли зайти на сайты таких СМИ, как zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz и Sputnik. АО «Казахтелеком» ограничивал доступ к интернету по всей стране. Решение было принято на фоне беспорядков в Алма-Ате, которые распространились и на другие города.

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Казахстан интернет сеть
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