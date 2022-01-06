Экономист Хазин поблагодарил Европу за самую неожиданную идею с «Северным потоком — 2»

Брюссель, 6 января. Европа, сама того не понимая, преподнесла приятный и дорогостоящий сюрприз России, поддерживая навязанную США антироссийскую повестку и убивая свою промышленность резким переходом на «зеленую энергетику».

Речь идет о ситуации с «Северным потоком — 2», каждый день простоя которого приносит России огромные прибыли. Евросоюз свято верить, что противостоит Москве и даже за что-то ее наказывает, но на самом деле лишь окупает недешевый проект «Газпрома».

Таким мнением с журналистами поделился экономист и публицист Михаил Хазин, пытаясь объяснить, почему у России с Евросоюзом в 2022 году не будет никаких проблем. Эксперт иронично подчеркнул, что любая выходка европейских чиновников — это в первую очередь проблема ЕС. России они никакого ущерба нанести не могут, как бы ни старались. Даже помогают ненароком, как показала ситуация с «Северным потоком — 2».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Кто бы мог подумать, что руководству ЕС и немецким чиновникам, в частности, придет в голову самая неожиданная для нас идея, что надо наш «Северный поток — 2» окупить как можно быстрее. Ну спасибо, конечно, за оригинальное решение вопроса. Тяните с запуском и дальше. Проект окупился за счет цен на газ, уже чистая прибыль пошла», — не сдерживая сарказма, отметил экономист.

Хазин добавил, что Евросоюз своей неадекватной политикой добился того, что практически потерял политическую субъектность. В мире окончательно сформировалась система доминирования трех крупных игроков — России, США и Китая. Европа оказалась за бортом. Ее не подпускают к решению серьезных геополитических вопросов. В то же время под ЕС усиленно копает Великобритания в надежде уничтожить союз, чтобы установить свою валютную зону. И свои позиции в этой борьбе сдает даже еще недавно экономически успешная и мощная Германия. Берлин добровольно губит свою энергетику и, соответственно, промышленность, поддаваясь «зеленой истерии». Европа слабеет с каждым днем, поэтому никаких проблем с этой стороны России ждать не стоит.

Ранее австрийцев несказанно удивило странное воздействие санкций США на оружейный концерн «Калашников».