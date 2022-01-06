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Россияне чаще меняли валюту в 2021 году

  /   Обновлено: 06 января 2022 14:28
Экономика
Россияне чаще меняли валюту в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 января. Российские граждане за минувший год активнее разменивали валюту, чем в 2020-м, однако на меньшие суммы, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Средняя сумма обмена составила около 69 тысяч рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее. При этом данный показатель превосходит значение 2019 года, отмечают эксперты. Россияне продавали доллары в 57% случаев, а приобретали в 43% случаев. Средний чек по операциям составил 906 долларов.

Для евро продажи составили 55%, а покупка оказалась на уровне 45%. В среднем граждане меняли около 852 евро. Больше всего операций было совершено в третьем квартале текущего года, в период отпусков, когда некоторые россияне отправилась за границу. Часть туристов предпочла Кипр, где в качестве валюты используется евро.

Биржевой курс доллара, тем временем, находится на отметке выше 77 рублей за денежную единицу. Европейская валюта, в свою очередь, поднялась до 87 рублей. Причина — рост геополитической напряженности на фоне событий в Казахстане.

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