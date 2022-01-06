Замглавы Роскосмоса Струговец вылетел на Байконур для возобновления подготовки к запускам

Москва, 6 января. Заместитель руководителя Роскосмоса Дмитрий Струговец вылетел на космодром Байконур для возобновления подготовки к предстоящим запускам.

В сообщении пресс-службы госкорпорации говорится, что возобновлена работа по подготовке инфраструктуры космодрома к запускам ракет-носителей после новогодних праздников. Отмечается, что в город Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий Роскосмоса.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что вооруженную охрану ключевых объектов Байконура усилили на фоне протестов в Казахстане. В настоящее время ситуация на космодроме спокойная.