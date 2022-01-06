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Виктория Лопырева вступилась за Блиновскую после скандального интервью Собчак

Шоу-бизнес
Виктория Лопырева вступилась за Блиновскую после скандального интервью Собчак
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 января. Известная светская львица Виктория Лопырева прокомментировала провокационное интервью журналистки Ксении Собчак с блогером и гуру по личностному росту Еленой Блиновской.

Интервью Собчак и создательницы «Марафона желаний» Блиновской всколыхнуло социальные сети. Зрители буквально поделились на два лагеря — одни утверждают, что вскрылась хамоватая сущность «инстацыганки», другие — что коуча просто не так поняли. Во время беседы, блогер собиралась «плюнуть в рожу» Собчак и выкинуть ее из лодки в ледяную Катунь.

За подругу вступилась модель Виктория Лопырева, написав целую хвалебную оду Блиновской на своей личной странице в Instagram. Кроме того, светская львица отметила, что у блогера можно и нужно обучаться — гуру «инстамарафонов» не тратит свое время зря, а строит успешную карьеру.

«Она умеет создавать вокруг себя доброе поле, где все искренне относятся друг к другу. Где люди радуются успехам друг друга и вместе становятся еще успешнее. Где людям хорошо. В ней самой нет яда и желчи в отношении тех, кто в чем-то успешнее», — отметила знаменитость.

Сама Блиновская прокомментировала резонансное интервью. Блогер заявила, что Собчак вывела ее из себя своим непрофессиональным поведением и опоздала на съемки.

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собчак интервью лопырева блиновская
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