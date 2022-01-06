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Автомобилисты Алма-Аты выстроились в очередь за топливом

  /   Обновлено: 06 января 2022 14:23
Общество
Автомобилисты Алма-Аты выстроились в очередь за топливом
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Алма-Ата, 6 января. Дорожная очередь за топливом образовалась в Алма-Ате. Огромное скопление людей ранее выстроилось за хлебом после ночных массовых беспорядков. 

Судя по видео, опубликованному в Сети, толпы людей ожидают возможности заправить свои автомобили. Часть митингующих при этом перекрыла трассу и поджигает покрышки.

Автомобилисты Алма-Аты выстроились в очередь за топливом
Prt Scr Telegram / MASH

Массовые акции протеста захлестнули Казахстан после того, как с 1 января власти повысили цены на сжиженный нефтяной газ. Уже на следующий день в Мангистауской области начались уличные демонстрации, которые за несколько дней охватили почти всю страну.

Президент Касым-Жомарт Токаев в связи с этим объявил чрезвычайное положение. Митинги переросли в массовые погромы, мародеры заполонили ключевые города и активно орудуют ночью. Миротворческий контингент ОДКБ после призыва казахского лидера прибывает в республику для поддержки правительственных сил. Речь идет об охране стратегических государственных объектов.

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алма-аты протесты в казахстане очередь за топливом
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