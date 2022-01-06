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В Белоруссии заявили о готовности оказать помощь Казахстану в прекращении беспорядков

Армия
В Белоруссии заявили о готовности оказать помощь Казахстану в прекращении беспорядков
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Минск, 6 января. Минск полностью поддерживает руководство Казахстана и готов оказать помощь в прекращении беспорядков. Об этом сообщает МИД Белоруссии.

Также в дипведомстве отметили, что республика рассматривает события, происходящие сейчас в Казахстане как попытку насильственного переворота.

«Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что в результате массовых протестов гибнут люди, а количество пострадавших стремительно увеличивается. Минск готов оказать помощь Казахстану и в полном объеме выполнить свои союзнические обязательства, констатировали в МИД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Организация Договора о коллективной безопасности направит миротворческий контингент в Казахстан. Миротворцы помогут стабилизировать ситуацию в республике на фоне массовых протестов.

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