Управление ФСБ по Челябинской области опровергло закрытие границ с Казахстаном

Челябинск, 6 января. Пограничный пункт между Россией и Казахстаном в Челябинской области работает в штатном режиме, сообщили в управление ФСБ по Челябинской области.

Согласно сообщению ведомства, работа пограничных пунктов ведется по прежней схеме. Кроме того, в обычном режиме работают пограничные пункты в Омской области и Алтайском крае.

«Граница не закрыта, все работает в штатном режиме», — передает сообщение ведомства РБК.

Причиной появления информации о закрытии границ могли стать массовые беспорядки в Казахстане. На данный момент в стране введен режим чрезвычайного положения.

Казахстан временно ограничил въезд для иностранных граждан. Принятая мера связана с массовыми акциями протеста в стране и введением режима ЧП.