Вашингтон, 6 января. Россия возлагает большие надежды на свои крейсеры проекта 1144 «Орлан», которые в будущем могут стать смертельной угрозой для американского флота.

В публикации американского издания 19FortyFive говорится о нависшей над США угрозе. Корабли проекта 1144 будут вооружены новейшими крылатыми ракетами. Кроме того, боевые единицы активно оснащаются современными системами противовоздушной обороны (ПВО). Эксперты не исключают, что в будущем на «Орланы» будут также установлены рельсотроны и лазеры, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что у России большие планы на крейсер «Адмирал Нахимов». Корабль должен получить ракеты «Калибр» и «Оникс». По словам экспертов, в его арсенал также войдут гиперзвуковые ракеты «Циркон». Подчеркивается, что модернизация превратит боевые единицы ВМФ РФ проекта 1144 в охотников на авианосцы ВМС США.

«Смертоносность "Орлана" может стать проблемой для американских авианосцев, особенно с учетом усилий по модернизации его боевых систем. Российские корабли вооружены до зубов», — рассказали эксперты.

Авторы считают, что возвращение кораблей «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» в строй после обновления расширит возможности российского флота. Эти крейсеры позволят стране укрепить свою обороноспособность.

Ранее сообщалось, что американские военные вынуждены беспомощно наблюдать за растущей мощью ВМФ РФ. За последние годы стране удалось существенно усилить свой военный потенциал.