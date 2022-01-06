Новый год принесет водителям множество изменений по части ПДД

Москва, 6 января. Наступивший год будет полон изменений для автомобилистов, пишет газета «Коммерсантъ».

Водители столкнутся в 2022 году с различными корректировками дорожного законодательства. Так, обязательный техосмотр многих транспортных средств уже отменен, а автолюбители, злоупотребляющие превышением скоростного режима, будут подлежать уголовной ответственности.

Еще 30 декабря прошлого года вступили в силу поправки в закон о техническом осмотре машин, которые регламентируют осмотр только моделей такси, автобусов и грузовиков. Сюда же входят авто старше четырех лет, если их ставят на учет в Госавтоинспекцию, либо перерегистрируют на другого человека. Также ТО остается обязательным в случае масштабных конструктивных изменений автомобиля.

Начиная с 1 марта, дорожные камеры будут выписывать штрафы владельцам ТС, которым следовало пройти техосмотр, но они этого не сделали. Размер штрафа установлен на уровне 2 тыс. рублей. В январе заработает новая редакция Уголовного кодекса, по которому вождение без прав вкупе с третьим подряд превышением скорости (минимум на 60 км/ч), либо выездом на «встречку», будет рассматриваться уже в рамках УК, а не КоАП.

Весной также станут актуальными новые правила получения медицинских справок. Здесь основное обновление заключается в том, что детальный лабораторный анализ мочи будет производиться, даже если экспресс-тест на наркотические средства покажет отрицательный результат. Окончательное решение по прохождению подробного анализа будет принимать нарколог.

Некоторые корректировки подготовили для владельцев квадроциклов, снегоходов, болотоходов, а также другой подобной техники. С 3 июля начнет работать ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники», который учреждает новую процедуру «запрета эксплуатации». Это касается случаев, когда неисправны рулевая или выхлопная системы, либо не работают фары или стоп-сигнал. Также запретить использование ТС могут в случае отсутствия номерного знака.

Если автомобилист проигнорирует требование сотрудников ГИБДД остановиться и вынудит полицейских вступить в погоню, его накажут штрафом в размере 40 тыс. рублей, либо лишат водительского удостоверения на срок до трех лет.