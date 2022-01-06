Депутат Госдумы Виталий Милонов вылетает в Казахстан

Москва, 6 января. Виталий Милонов был замечен среди пассажиров самолета, прямо сейчас вылетающего в Казахстан. Об этом ФАН сообщили пассажиры, вместе с которыми Милонов поднимался на борт авиалайнера в аэропорту Внуково.

Согласно данным онлайн-табло, самолет прибудет в столицу Казахстана Нур-Султан в 14:25 по местному времени.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, что в Казахстане продолжаются антиправительские волнения. Радикалы захватывают административные здания в Алма-Ате. Уже известно о гибели более десяти казахстанских правоохранителей.