Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 15:22
15:20
Видео
Пассажиры отменного рейса в Алма-Ату живут в гостинице и не знают, куда возвращаться
15:20
Шоу-бизнес
Елена Лядова удивила поклонников сильной худобой
15:20
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой педофилами пятилетней девочкой в Костроме
15:17
Происшествия
Более десяти медработников пострадали от рук протестующих в Казахстане
15:14
Армия
Политолог Бортник предупредил об угрозе повторения украинского сценария в Казахстане
15:13
Общество
Более 340 коронавирусных больных подключены к аппаратам ИВЛ в Петербурге
15:11
Армия
Политолог Скориков: миротворцы ОДКБ помогут силовикам Казахстана навести порядок в стране
15:08
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%
15:05
Политика
Сенатор Федоров заявил о необходимости радикальной перестройки ОБСЕ
15:03
Происшествия
Три здания полиции в казахстанском Таразе сгорели по вине протестующих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Госдумы Виталий Милонов вылетает в Казахстан

  /   Обновлено: 06 января 2022 14:46
Общество
Депутат Госдумы Виталий Милонов вылетает в Казахстан
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 6 января. Виталий Милонов был замечен среди пассажиров самолета, прямо сейчас вылетающего в Казахстан. Об этом ФАН сообщили пассажиры, вместе с которыми Милонов поднимался на борт авиалайнера в аэропорту Внуково.

Согласно данным онлайн-табло, самолет прибудет в столицу Казахстана Нур-Султан в 14:25 по местному времени.

Депутат Госдумы Виталий Милонов вылетает в Казахстан
Федеральное агентство новостей /

Напомним, что в Казахстане продолжаются антиправительские волнения. Радикалы захватывают административные здания в Алма-Ате. Уже известно о гибели более десяти казахстанских правоохранителей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Госдумы Виталий Милонов вылетает в Казахстан
милонов самолет казахстан нур-султан
Комментировать