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МИД РФ рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне

Политика
МИД РФ рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 6 января. Российская Федерация рассматривает события в Казахстане в качестве инспирированной извне попытки насильственно подорвать безопасность и целостность государства, сообщили в МИД РФ.

Совет коллективной безопасности ОДКБ на фоне обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева принял решение направить миротворческий контингент в республику на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — сообщили в МИД России.

Ранее Секретариат ОДКБ получил обращение Казахстана об оказании помощи. Об этом рассказал пресс-секретарь организации. Уточняется, что республика рассматривает складывающуюся ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

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