Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 15:22
15:20
Видео
Пассажиры отменного рейса в Алма-Ату живут в гостинице и не знают, куда возвращаться
15:20
Шоу-бизнес
Елена Лядова удивила поклонников сильной худобой
15:20
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой педофилами пятилетней девочкой в Костроме
15:17
Происшествия
Более десяти медработников пострадали от рук протестующих в Казахстане
15:14
Армия
Политолог Бортник предупредил об угрозе повторения украинского сценария в Казахстане
15:13
Общество
Более 340 коронавирусных больных подключены к аппаратам ИВЛ в Петербурге
15:11
Армия
Политолог Скориков: миротворцы ОДКБ помогут силовикам Казахстана навести порядок в стране
15:08
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%
15:05
Политика
Сенатор Федоров заявил о необходимости радикальной перестройки ОБСЕ
15:03
Происшествия
Три здания полиции в казахстанском Таразе сгорели по вине протестующих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Венесуэла осудила вмешательство США во внутренние дела страны

Весь мир
Венесуэла осудила вмешательство США во внутренние дела страны
Prt Scr twitter.com  /  @NicolasMaduro

Каракас, 6 января. Правительство Венесуэлы осудило новую попытку вмешательства США во внутренние дела государства. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Венесуэлы.

Южноамериканской страна сделала это заявление после того, как «американское правительство решило признать власть государственных органов, сроки действия мандатов которых истекли более года назад и которые узурпировали право на международное представительство Венесуэлы в некоторых столицах».

В официальном заявлении МИД Венесуэлы назвал данную позицию «попыткой вмешательства» и обвинил США в нарушении международного права, Конституции и демократического порядка.

«Государственный департамент США планирует узаконить функционирование транснациональной криминальной группировки, печально известной из-за своей роли в краже и растрате ресурсов, принадлежащих всем венесуэльцам», — отмечается в заявлении МИД страны.

Ранее Госдеп США заявил о намерении добиться мирного урегулирования кризиса в Венесуэле и проведения в этой южноамериканской республике свободных президентских и парламентских выборов.

Власти Венесуэлы также осудили продолжение применения односторонних санкций Вашингтоном.

«Эти новые меры представляют собой неудачную закоренелую политику США, которая криминальным образом влияет на суверенитет нашей страны и пытается поставить под угрозу мир, стабильность и развитие Венесуэлы», — написано в документе.

Власти южноамериканской страны выразили соболезнование по поводу того, что «новому американскому правительству продолжает не хватать мужества для поддержания дипломатических отношений и диалога» с администрацией президента Николаса Мадуро.

МИД Венесуэлы также осудил действия правительства Джо Байдена по «срыву мирного диалога с членами оппозиции» после ареста дипломата и бизнесмена Алекса Сааба, экстрагированного из Кабо-Верде в США.

Власти южноамериканской страны призвали Вашингтон «отказаться от угроз и поменять свои позиции, как это сделали многие другие международные акторы».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Венесуэла осудила вмешательство США во внутренние дела страны
санкции сша венесуэла вмешательство
Комментировать