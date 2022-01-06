Венесуэла осудила вмешательство США во внутренние дела страны

Каракас, 6 января. Правительство Венесуэлы осудило новую попытку вмешательства США во внутренние дела государства. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Венесуэлы.

Южноамериканской страна сделала это заявление после того, как «американское правительство решило признать власть государственных органов, сроки действия мандатов которых истекли более года назад и которые узурпировали право на международное представительство Венесуэлы в некоторых столицах».

В официальном заявлении МИД Венесуэлы назвал данную позицию «попыткой вмешательства» и обвинил США в нарушении международного права, Конституции и демократического порядка.

«Государственный департамент США планирует узаконить функционирование транснациональной криминальной группировки, печально известной из-за своей роли в краже и растрате ресурсов, принадлежащих всем венесуэльцам», — отмечается в заявлении МИД страны.

#Comunicado || Venezuela rechaza nuevo intento intervencionista por parte del gobierno de EEUU en clara violación al derecho internacional #05ENE pic.twitter.com/MggLgNhJek — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) January 5, 2022

Ранее Госдеп США заявил о намерении добиться мирного урегулирования кризиса в Венесуэле и проведения в этой южноамериканской республике свободных президентских и парламентских выборов.

Власти Венесуэлы также осудили продолжение применения односторонних санкций Вашингтоном.

«Эти новые меры представляют собой неудачную закоренелую политику США, которая криминальным образом влияет на суверенитет нашей страны и пытается поставить под угрозу мир, стабильность и развитие Венесуэлы», — написано в документе.

Власти южноамериканской страны выразили соболезнование по поводу того, что «новому американскому правительству продолжает не хватать мужества для поддержания дипломатических отношений и диалога» с администрацией президента Николаса Мадуро.

#EnVivo ???? | Reunión con las Diputadas y los Diputados de la Asamblea Nacional, pertenecientes al Bloque Parlamentario del “Gran Polo Patriótico Simón Bolívar”. https://t.co/Pae73LEGLq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 4, 2022

МИД Венесуэлы также осудил действия правительства Джо Байдена по «срыву мирного диалога с членами оппозиции» после ареста дипломата и бизнесмена Алекса Сааба, экстрагированного из Кабо-Верде в США.

Власти южноамериканской страны призвали Вашингтон «отказаться от угроз и поменять свои позиции, как это сделали многие другие международные акторы».