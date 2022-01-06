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Жительница Алма-Аты рассказала об увеличении в городе приезжих из-за протестов

Общество
Жительница Алма-Аты рассказала об увеличении в городе приезжих из-за протестов
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Алма-Ата, 6 января. Большое количество автомобилей с номерами из других регионов прибыли в Алма-Ату, что для города не характерно, рассказала местная жительница и связала это с протестами в Казахстане.

Внимание жительницы Алма-Аты привлекло большое количество приезжих из других регионов страны перед началом беспорядков. Она отметила, что всегда жила в центре города, но такого наплыва людей не видела.

«Обстановка была спокойная, но было очень много приезжих машин с номерами из регионов. Я еще удивилась, говорю: «В Алма-Ате столько регионов». Обычно только алма-атинские номера и областные. А тут были из Актау и других мест. Вот это мое внимание привлекло», — поделилась местная жительница в разговоре с телеканалом «360».

По словам собеседницы агентства, большая часть протестующих в Алма-Ате могли быть приезжими. Также она допустила, что многие прибыли из Актау.

Огромные очереди в магазины стали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков в Казахстане. Местные жители стоят за хлебом.

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Казахстан протесты беспорядки
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