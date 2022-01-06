Марокканские мигранты в Ливии потребовали от короля эвакуировать их на родину

Триполи, 6 января. Группа марокканцев, находящихся в центре заключения на западе Ливии, направила послание королю Марокко Мухаммеду VI с призывом лично вмешаться, чтобы помочь им выбраться из трудной ситуации и вернуться на родину.

Распространенное в Сети видеообращение мигрантов демонстрирует бесчеловечные условия жизни в лагерях содержания под стражей. Опубликованное два дня назад, оно вызвало широкий резонанс в североафриканских СМИ.

Молодые нелегалы из Марокко попали в Ливию, пытаясь через ее территорию добраться до Италии. Как это часто случается, местные службы перехватили их в пути и заключили в специализированные центры. Несколько лет судьба искателей убежища остается неопределенной, а вспыхнувшая пандемия COVID-19 свела на нет немногочисленные позитивные шаги, предпринятые властями Марокко в переговорах с правительством Ливии. Так, после эвакуации нескольких групп, заключенных в течение 2017 и 2018 года, неизвестно ни о каких новых мерах со стороны официальных структур.

В минувшем октябре родственники задержанных провели очередную акцию протеста перед Министерством иностранных дел в Рабате. Они жаловались на то, что государство игнорирует их призывы вернуть на родину соотечественников, оказавшихся в тяжелейших условиях.

Демонстрации семей марокканских заключенных начались еще в 2017 году. Матери мигрантов сообщали, что смотрели видеозаписи со своими сыновьями, находящимися в Ливии. Их распределили по приютам, правительственным тюрьмам и центрам содержания под стражей, подконтрольным вооруженным группировкам. По словам женщин, многие в отсутствии еды вынуждены питаться травой и листьями. Другие, наоборот, объявляли голодовку, чтобы их требования наконец услышали.

В прошлом году организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor призвала освободить сотни марокканских мигрантов, которые, по ее словам, содержатся в Ливии без юридических оснований и в «бесчеловечных» условиях. В своем недавнем отчете она сообщила, что многие беженцы распределены по нескольким центрам на западе страны. Почти все имеют проблемы со здоровьем, особенно помещенные в лагерь Ад-Дарадж, переживший вспышку COVID-19.

Организация призвала правительство Марокко к более серьезным и эффективным усилиям, чтобы положить конец страданиям соотечественников. Она также потребовала от правительства Ливии освободить мигрантов, которые подвергаются вопиющим нарушениям своих прав.

Кроме того, десятки марокканцев объявили ранее о начале открытой голодовки в знак протеста против задержки с их депортацией. По данным пресс-службы убежища Ас-Сикка в Триполи, так поступили 87 его заключенных. В то же время Агентство по борьбе с незаконной миграцией сообщило, что Рабат не ответил на требования беженцев эвакуировать их на родину самолетом через аэропорт Митига.

На видео один из мигрантов потребовал от властей своей страны депортировать соотечественников при первой возможности. Он подчеркнул, что забастовки продолжатся до тех пор, пока правительство не выполнит требования людей.

В середине декабря 73 ливийские службы арестовали 73 марокканских нелегалов, которые намеревались перебраться в Италию. Это вызвало острую критику со стороны правозащитников.