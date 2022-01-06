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Лукашенко предложил митингующим в Казахстане договориться с властью

Политика
Лукашенко предложил митингующим в Казахстане договориться с властью
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 января. Митингующие в Казахстане должны извиниться перед военными и попробовать договориться с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Таким мнением поделился белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, Токаев является человеком, с которым можно договориться.

«Хочу обратиться от белорусов к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит, надо договариваться. Надо пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым», — дал совет протестующим глава белорусского государства.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, на всей территории Казахстана.

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Казахстан белоруссия лукашенко
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