Многие демократы в Сенате США не планируют поддерживать введение санкций против России из-за строительства газопровода «Северный поток—2». Они изменили решение, чтобы не повредить переговорам между Вашингтоном и Москвой по ситуации на границе с Украиной.

Подробнее о том, почему сенаторы решили «переобуться» и какие цели они преследуют, в комментарии для международной редакции ФАН рассказал профессор факультета права ВШЭ и американист Александр Домрин.

Democrats have consistently supported sanctions on the Nord Stream 2 pipeline, but they won't go against the president as he engages in fraught talks with Russiahttps://t.co/195Md5HaWQ