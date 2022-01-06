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Политолог Домрин объяснил, почему Белый дом отказался от санкций против «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 06 января 2022 14:34
Весь мир
Политолог Домрин объяснил, почему Белый дом отказался от санкций против «Северного потока — 2»
1. Adam Schultz/The White House 2-3. Stefan Sauer/dpa (cеверный поток) 4. Kremlin Pool/Global Look Press  /  Федеральное агентство новостей

Многие демократы в Сенате США не планируют поддерживать введение санкций против России из-за строительства газопровода «Северный поток—2». Они изменили решение, чтобы не повредить переговорам между Вашингтоном и Москвой по ситуации на границе с Украиной.

Подробнее о том, почему сенаторы решили «переобуться» и какие цели они преследуют, в комментарии для международной редакции ФАН рассказал профессор факультета права ВШЭ и американист Александр Домрин.

Ключевой рычаг

Сенат конгресса США не планирует поддерживать введение санкций против России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило издание Politico.

По данным СМИ, демократы, которые ранее призвали ввести ограничения, изменили свое решение из-за того, что санкции якобы могут «помешать» президенту Джо Байдену во время переговоров с Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Законопроект, выдвинутый республиканцем Тедом Крузом, «устранит ключевой рычаг в диалоге», говорится в тексте. В связи с этим ожидается, что предложение не достигнет порога в 60 голосов.

Один из ведущих членов комитета по международным отношениям Сената Крис Мерфи в разговоре с Politico заявил, что планирует отклонить законопроект Круза. По его мнению, это решение может «оторвать США от их европейских союзников, когда необходимо единство для противодействия поведению России в регионе».

«Дело не в России. Речь идет о программе Круза-Трампа по развалу трансатлантического альянса. Это момент, когда мы должны быть солидарны с администрацией, пытающейся использовать подход «кнута и пряника» в отношениях с русскими. Вбивание клина в трансатлантические отношения сейчас не будет продуктивным, если наша конечная цель — попытаться спасти Украину от вторжения», — сказал он.

Ранее баварский премьер-министр Маркус Зедер раскритиковал слова немецкого главы МИД Анналены Бербок относительно неиспользования газопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы экологии.

Придерживают козырь

По мнению профессора факультета права ВШЭ и американиста Александра Домрина, среди партий США сохраняется общее мнение, что «Россия — это враг». Поэтому нежелание поддерживать санкции — не более чем уловка перед переговорами, которые состоятся между США и Россией 10 января.

Политолог Домрин объяснил, почему Белый дом отказался от санкций против «Северного потока — 2»
hse.ru / Пресс-служба ВШЭ

«В данном случае это не более чем тактическая уловка на четыре дня до разговоров между российской и американской делегаций по более широкому кругу вопросов. Нужно понимать, что Politico — это серьезное СМИ и эта информация становится достоянием гласности. Это козырь в рукаве американской делегации в подготовке к переговорам с Россией. Они дают сигнал, что «пока мы этот козырь держим, но вы имейте в ввиду, что если нам не понравится то, что вы скажете в ходе разговоров 10, а потом 12 января, мы можем его достать», — считает эксперт.

Позиция американцев по ограничениям неустойчива, и они будут продолжать ее менять в угоду своим интересам.

«Они будут маневрировать с санкциями и пока конечного решения нет. Вспомните, один из первых тезисов был о том, что «Северный поток — 2» — это энергетическое оружие в руках России, — а последнее заявление Блинкена, буквально вчерашнее: что «Северный поток — 2» может быть средством воздействия Германии на Россию.

Это демонстрирует как быстро меняется позиция и какая она гибкая, более гибкая, чем позиция российской стороны», — заключил Домрин.

10 января состоятся переговоры Москвы и Вашингтона. На встрече будут говорить о предложениях по гарантиям безопасности, которые Россия передала США и НАТО в середине декабря. Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

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россия сша сенат северный поток - 2
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