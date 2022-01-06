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Глава минобороны Латвии заявил о планах передать Украине оружие и технику

Армия
Глава минобороны Латвии заявил о планах передать Украине оружие и технику
Федеральное агентство новостей

Рига, 6 января. Украина получит от Латвии оружие и технику в рамках гуманитарного груза, заявил министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс на встрече с украинским послом Александром Мищенко.

Согласно информации латвийского телеканала LTV, в ходе встречи сторонами было согласовано содержимое гуманитарного груза перед его отправкой в Киев. Отмечается, что он будет содержать оружие и технику.

«Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое, потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться», — заявил Пабрикс по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует направить военнослужащих и работников ВСУ на обучение в 13 стран. По словам главы ведомства Алексея Резникова, военные пройдут подготовку в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии.

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украина Латвия вооружение
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