Глава минобороны Латвии заявил о планах передать Украине оружие и технику

Рига, 6 января. Украина получит от Латвии оружие и технику в рамках гуманитарного груза, заявил министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс на встрече с украинским послом Александром Мищенко.

Согласно информации латвийского телеканала LTV, в ходе встречи сторонами было согласовано содержимое гуманитарного груза перед его отправкой в Киев. Отмечается, что он будет содержать оружие и технику.

«Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое, потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться», — заявил Пабрикс по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует направить военнослужащих и работников ВСУ на обучение в 13 стран. По словам главы ведомства Алексея Резникова, военные пройдут подготовку в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии.