«Белавиа» предоставила обратные билеты пассажирам, которые не попали в Казахстан из Минска

Минск, 6 января. Пассажиры, которые планировали попасть в Казахстан из Минска с помощью авиакомпании «Белавиа», получили обратные билеты. Белорусский перевозчик заявил об отмене рейсов.

Согласно официальному сайту «Белавии», компания следит за событиями в Казахстане. Там отметили, что постоянные рейсы в пункты Казахстана будут выполняться только по согласованию с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Как стало известно ФАН, пассажиры, прибывшие в Беларусь из других стран с целью попасть в Казахстан, получат обратные билеты. Туристы, имеющие на руках билеты с вылетом в Казахстан прямыми рейсами «Белавии» по 10 января, могут изменить дату вылета. Перевозчик пообещал, что не будет взимать за это дополнительную плату. «Белавиа» рекомендует изменить дату вылета транзитным пассажирам, вылетающим в Казахстан через Минск ближайшими рейсами, сообщает сайт перевозчика.

Российская авиакомпания S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января. Оставшиеся рейсы выполняются по расписанию.