Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 15:21
15:20
Видео
Пассажиры отменного рейса в Алма-Ату живут в гостинице и не знают, куда возвращаться
15:20
Шоу-бизнес
Елена Лядова удивила поклонников сильной худобой
15:20
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой педофилами пятилетней девочкой в Костроме
15:17
Происшествия
Более десяти медработников пострадали от рук протестующих в Казахстане
15:14
Армия
Политолог Бортник предупредил об угрозе повторения украинского сценария в Казахстане
15:13
Общество
Более 340 коронавирусных больных подключены к аппаратам ИВЛ в Петербурге
15:11
Армия
Политолог Скориков: миротворцы ОДКБ помогут силовикам Казахстана навести порядок в стране
15:08
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%
15:05
Политика
Сенатор Федоров заявил о необходимости радикальной перестройки ОБСЕ
15:03
Происшествия
Три здания полиции в казахстанском Таразе сгорели по вине протестующих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Белавиа» предоставила обратные билеты пассажирам, которые не попали в Казахстан из Минска

  /   Обновлено: 06 января 2022 13:57
Общество
«Белавиа» предоставила обратные билеты пассажирам, которые не попали в Казахстан из Минска
wikipedia.org  /  Arcturus/CC BY-SA 3.0

Минск, 6 января. Пассажиры, которые планировали попасть в Казахстан из Минска с помощью авиакомпании «Белавиа», получили обратные билеты. Белорусский перевозчик заявил об отмене рейсов.

Согласно официальному сайту «Белавии», компания следит за событиями в Казахстане. Там отметили, что постоянные рейсы в пункты Казахстана будут выполняться только по согласованию с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Как стало известно ФАН, пассажиры, прибывшие в Беларусь из других стран с целью попасть в Казахстан, получат обратные билеты. Туристы, имеющие на руках билеты с вылетом в Казахстан прямыми рейсами «Белавии» по 10 января, могут изменить дату вылета. Перевозчик пообещал, что не будет взимать за это дополнительную плату. «Белавиа» рекомендует изменить дату вылета транзитным пассажирам, вылетающим в Казахстан через Минск ближайшими рейсами, сообщает сайт перевозчика.

Российская авиакомпания S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января. Оставшиеся рейсы выполняются по расписанию.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Белавиа» предоставила обратные билеты пассажирам, которые не попали в Казахстан из Минска
Казахстан минск белавиа
Комментировать