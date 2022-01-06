Вена, 6 января. Австрийский телеканал Österreichischer Rundfunk вызвал немалый ажиотаж среди зрителей сюжетом о странном воздействии санкций ЕС на Россию.

Австрийский журналист и телеведущий Армин Вольф в самом начале выпуска напомнил, что США и ЕС вновь грозят России санкциями, на этот раз из-за сомнительной угрозы вторжения на Украину. При этом ограничения Запада, как показал опыт, не только не вредят, но и приносят пользу российской экономике.

В качестве примера австриец привел успехи оружейного концерна «Калашников». Он напомнил, что после присоединения Крыма к России, Вашингтон ввел санкции против ряда российских компаний, в том числе и против крупнейшего оружейного концерна. Ограничений с тех пор никто не снимал, но сейчас — после почти восемь лет под санкциями «Калашников» зарабатывает гораздо больше, чем до экономических мер США.

«Самое популярное оружие — АК-47 сейчас здесь не производят. Поначалу казалось, что американские санкции серьезно затронули «Калашников». В 2014 году сильно упали продажи стрелкового оружия. Но «Калашников» быстро сориентировался в новых условиях и нашел способ обойти ограничения. Концерн перешел на производство беспилотников и ракетных систем. Вместо долларов при расчетах используются рубли. Вместо продаж на запад, «Калашников» активно торгует в Азии и на Ближнем Востоке. С момента введения санкций российский оружейный концерн увеличил свои обороты в семь раз. Это удивляет, но ограничения США явно пошли на пользу. Странное воздействие санкций, не находите?», — не скрывая иронии поинтересовался Вольф.

ФБА «Экономика сегодня» /

Австрийские зрители бурно отреагировали на наглядную демонстрацию обратного эффекта санкций. Австрийцы жестко раскритиковали руководство ЕС, призвали отказаться от такой деструктивной экономической политики и откровенно посмеялись над бесполезными выпадами США.

«Нужно больше санкций!!! Россия еще не все может производить сама. Санкциями нужно помочь России устранить эту проблему»; «Наше мнение: Крым не был оккупирован или аннексирован. Крым добровольно вошел в состав России после получения независимости от Украины и по результатам референдума. Постарайтесь не лгать, это выглядит не хорошо. А США поделом с их санкциями. Пусть давятся бессильной злобой. Еще бы наши чиновники прекратили поддакивать Дяде Сэму во всем в ущерб своей стране. Австрия должна показать пример всей Европе и отказаться от санкций»; «Россия доставляет проблемы западу? Неужели это они устроили Brexit, коронакризис, миграционный кризис, энергетический кризис? Чушь собачья. Мы сами вредим и себе и другим. Хотя России вон пошло на пользу. Кто бы мог представить»; «Браво Калашников! И браво Россия. Наглядное пособие, как ставить на место американцев и наших европейских чиновников», — похвалили российскую компанию австрийцы

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