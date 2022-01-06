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Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры

Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
olympics.com  /  Международный олимпийский комитет 2021 года

Берн, 6 января. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Швейцарии Ральф Штекли обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перенести предстоящие зимние Игры в Пекине.

Швейцарцы мотивировали предложение отложить проведение соревнований ростом числа заболевших коронавирусом. Кроме того, в НОК отмечают неизбежность карантина при въезде в Китай.

«У нас осталось не так много времени до церемонии открытия Олимпиады, но мы все равно считаем нужным обсудить возможность переноса. Нам будет очень сложно, если в Пекине не окажется наших лучших спортсменов», — заявил Штекли.

Ранее игрокам, выступающим в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), запретили участвовать в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Соответствующее решение связано со сложной эпидемической обстановкой в мире.

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