Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков

Алма-Ата, 6 января. Жители Алма-Аты начали выстраиваться в длинные очереди за хлебом после ночных массовых беспорядков на территории Республики Казахстан.

Соответствующие фотографии появляются в социальных сетях. На одном из снимков можно заметить, как у входа в магазин толпятся сотни горожан, причем «хвоста» очереди даже не видно.

Pr Scr telegram.org / @Mash

Массовые протесты начались в республике после того, как 1 января в стране повысили цену на сжиженный газ. Уже на следующий день в Мангистауской области начались уличные демонстрации. Вскоре к беспорядкам присоединились жители других регионов.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают антитеррористическую спецоперацию в Алма-Ате. Массовые беспорядки привели к мародерским действиям со стороны протестующих.