В ООН обеспокоены захватом хуситами судна под флагом ОАЭ в Красном море

Нью-Йорк, 6 января. Организация Объединенных Наций (ООН) заявила об обеспокоенности в связи с захватом судна под флагом ОАЭ йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Хотя обстоятельства инцидента остаются неясными, мы с обеспокоенностью следим за сообщениями о захвате хуситами судна под флагом ОАЭ в регионе, который хуситы назвали «йеменскими водами», — заявил он.
Saudi military equipment that was captured by Houthu on Rwabee vessel in Red Sea. pic.twitter.com/3y47R8ISz2— Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 3, 2022
Дюжаррик также призвал страны региона придерживаться сдержанного подхода в отношении данного инцидента и воздержаться от любых действий, способных привести к эскалации напряженности.
«Мы подтверждаем необходимость уважать права и обязанности в области морского судоходства в соответствии с нормами международного права», — добавил пресс-секретарь.
“We reaffirm the need to respect the rights and obligations related to maritime navigation in accordance with international law,” Dujarric said https://t.co/JjPGbg1USK— Arab News (@arabnews) January 5, 2022
Вдобавок представитель ООН вновь призвал все стороны йеменского конфликта к взаимодействию с посланником организации Хансом Грундбергом в целях «продвижения политического процесса» для «достижения всеобъемлющего урегулирования», чтобы положить конец войне в стране.
Судно, следовавшее под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, было захвачено хуситами в Красном море, у побережья йеменской провинции Ходейда. Первой о произошедшем сообщила британская организация United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). По данным MarineTraffic.com, речь идет о десантном корабле Rwabee, который в течение нескольких часов исчез из поля видимости систем спутникового слежения.
Инцидент прокомментировал представитель «Ансар Аллах» Яхья Сари, который заявил, что судно незаконно вошло в йеменские воды, а также принимало участие в боевых действиях и перевозило военные грузы.
#Yemen— IWN (@A7_Mirza) January 3, 2022
Breaking: Ansar Allah confiscated a #UAE ship in the Red Sea
Spokesman for the Yemeni Armed Forces, Yahya al-Sari’, confirmed the seizure of the Emirati ship in a statement, adding that more details would be provided in the coming hours.#Rwabeehttps://t.co/1RjKQOTAlr
Представители арабской коалиции, которая принимает участие в йеменском конфликте на стороне сил президента Мансура Хади, охарактеризовали инцидент как «акт пиратства». Они также добавили, что судно перевозило медицинское оборудование из демонтированного полевого госпиталя Саудовской Аравии на острове Сокотра.
«Ополчение хуситов должно немедленно освободить корабль, в противном случае силы коалиции предпримут все необходимые меры и процедуры для борьбы с этим нарушением, включая применение силы», — заявил представитель коалиции Турки аль-Малики.