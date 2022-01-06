В ООН обеспокоены захватом хуситами судна под флагом ОАЭ в Красном море

Нью-Йорк, 6 января. Организация Объединенных Наций (ООН) заявила об обеспокоенности в связи с захватом судна под флагом ОАЭ йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Хотя обстоятельства инцидента остаются неясными, мы с обеспокоенностью следим за сообщениями о захвате хуситами судна под флагом ОАЭ в регионе, который хуситы назвали «йеменскими водами», — заявил он.

Saudi military equipment that was captured by Houthu on Rwabee vessel in Red Sea. pic.twitter.com/3y47R8ISz2 — Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 3, 2022

Дюжаррик также призвал страны региона придерживаться сдержанного подхода в отношении данного инцидента и воздержаться от любых действий, способных привести к эскалации напряженности.

«Мы подтверждаем необходимость уважать права и обязанности в области морского судоходства в соответствии с нормами международного права», — добавил пресс-секретарь.

“We reaffirm the need to respect the rights and obligations related to maritime navigation in accordance with international law,” Dujarric said https://t.co/JjPGbg1USK — Arab News (@arabnews) January 5, 2022

Вдобавок представитель ООН вновь призвал все стороны йеменского конфликта к взаимодействию с посланником организации Хансом Грундбергом в целях «продвижения политического процесса» для «достижения всеобъемлющего урегулирования», чтобы положить конец войне в стране.

Судно, следовавшее под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, было захвачено хуситами в Красном море, у побережья йеменской провинции Ходейда. Первой о произошедшем сообщила британская организация United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). По данным MarineTraffic.com, речь идет о десантном корабле Rwabee, который в течение нескольких часов исчез из поля видимости систем спутникового слежения.

Инцидент прокомментировал представитель «Ансар Аллах» Яхья Сари, который заявил, что судно незаконно вошло в йеменские воды, а также принимало участие в боевых действиях и перевозило военные грузы.

#Yemen

Breaking: Ansar Allah confiscated a #UAE ship in the Red Sea



Spokesman for the Yemeni Armed Forces, Yahya al-Sari’, confirmed the seizure of the Emirati ship in a statement, adding that more details would be provided in the coming hours.#Rwabeehttps://t.co/1RjKQOTAlr — IWN (@A7_Mirza) January 3, 2022

Представители арабской коалиции, которая принимает участие в йеменском конфликте на стороне сил президента Мансура Хади, охарактеризовали инцидент как «акт пиратства». Они также добавили, что судно перевозило медицинское оборудование из демонтированного полевого госпиталя Саудовской Аравии на острове Сокотра.