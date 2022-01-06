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В ООН обеспокоены захватом хуситами судна под флагом ОАЭ в Красном море

Весь мир
В ООН обеспокоены захватом хуситами судна под флагом ОАЭ в Красном море
Global Look Press  /  Xinhua

Нью-Йорк, 6 января. Организация Объединенных Наций (ООН) заявила об обеспокоенности в связи с захватом судна под флагом ОАЭ йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Хотя обстоятельства инцидента остаются неясными, мы с обеспокоенностью следим за сообщениями о захвате хуситами судна под флагом ОАЭ в регионе, который хуситы назвали «йеменскими водами», — заявил он.

Дюжаррик также призвал страны региона придерживаться сдержанного подхода в отношении данного инцидента и воздержаться от любых действий, способных привести к эскалации напряженности.

«Мы подтверждаем необходимость уважать права и обязанности в области морского судоходства в соответствии с нормами международного права», — добавил пресс-секретарь.

Вдобавок представитель ООН вновь призвал все стороны йеменского конфликта к взаимодействию с посланником организации Хансом Грундбергом в целях «продвижения политического процесса» для «достижения всеобъемлющего урегулирования», чтобы положить конец войне в стране.

Судно, следовавшее под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, было захвачено хуситами в Красном море, у побережья йеменской провинции Ходейда. Первой о произошедшем сообщила британская организация United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). По данным MarineTraffic.com, речь идет о десантном корабле Rwabee, который в течение нескольких часов исчез из поля видимости систем спутникового слежения.

Инцидент прокомментировал представитель «Ансар Аллах» Яхья Сари, который заявил, что судно незаконно вошло в йеменские воды, а также принимало участие в боевых действиях и перевозило военные грузы.

Представители арабской коалиции, которая принимает участие в йеменском конфликте на стороне сил президента Мансура Хади, охарактеризовали инцидент как «акт пиратства». Они также добавили, что судно перевозило медицинское оборудование из демонтированного полевого госпиталя Саудовской Аравии на острове Сокотра.

«Ополчение хуситов должно немедленно освободить корабль, в противном случае силы коалиции предпримут все необходимые меры и процедуры для борьбы с этим нарушением, включая применение силы», — заявил представитель коалиции Турки аль-Малики.

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оаэ йемен хуситы ансар аллах
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