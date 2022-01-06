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Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане

Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Анкара, 6 января. Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обстановку в Казахстане. Соответствующее заявление сделал турецкий телеканал NTV.

По данным журналистов, главы российского и турецкого МИД рассмотрели также вопрос предстоящего заседания Совета НАТО — Россия.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, заседание Совета Россия — НАТО, текущие события в Казахстане, ситуация в Боснии и Герцеговине и на Кавказе», — указали в NTV.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения вступил в силу из-за акций протеста, начавшихся в первые дни 2022 года, на всей территории Казахстана. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев также поручил создать комиссию для изучения сложившейся обстановки.

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