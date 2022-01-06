Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц

Москва, 6 января. Операция миротворческого контингента стран ОДКБ в охваченном протестами Казахстане может занять около месяца, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам депутата, миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в страну для нормализации обстановки. Швыткин считает, что миротворцы могут пробыть там около месяца. Он подчеркнул, что после приземления самолетов военно-транспортной авиации миротворцы незамедлительно совершат марш в соответствующие пункты назначения.

«Я сам много участвовал в ликвидации массовых беспорядков. В составе Псковской десантной дивизии, которая тоже, как я понимаю, будет направлена в составе ОДКБ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что первые подразделения миротворческих сил уже прибыли на территорию Казахстана. Контингент приступил к выполнению поставленных задач.