Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 13:54
13:53
Весь мир
В ООН обеспокоены захватом хуситами судна под флагом ОАЭ в Красном море
13:45
Экономика
Австрийцев удивило странное воздействие санкций США на концерн «Калашников»
13:44
Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
13:44
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы снимали в общежитии комнату для свиданий
13:41
Общество
Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков
13:40
Общество
Ряд баров в центре Петербурга попался на нарушении ограничений по COVID-19
13:38
Происшествия
«Паровозик» из трех легковушек образовался на проспекте Энгельса в Петербурге
13:38
Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
13:35
Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
13:32
Общество
Всего 308 единиц спецтехники чистят улицы Петербурга от снега и льда
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц

Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
из личного архива  /  Юрий Швыткин

Москва, 6 января. Операция миротворческого контингента стран ОДКБ в охваченном протестами Казахстане может занять около месяца, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам депутата, миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в страну для нормализации обстановки. Швыткин считает, что миротворцы могут пробыть там около месяца. Он подчеркнул, что после приземления самолетов военно-транспортной авиации миротворцы незамедлительно совершат марш в соответствующие пункты назначения.

«Я сам много участвовал в ликвидации массовых беспорядков. В составе Псковской десантной дивизии, которая тоже, как я понимаю, будет направлена в составе ОДКБ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что первые подразделения миротворческих сил уже прибыли на территорию Казахстана. Контингент приступил к выполнению поставленных задач.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
Казахстан госдума миротворцы одкб
Комментировать