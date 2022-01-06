Авиакомпания S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января

Москва, 6 января. Авиакомпания S7 приняла решение временно прекратить продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в Республику Казахстан.

Соответствующее решение будет действовать до 23 января текущего года. На данный момент перевозчик следит за развитием событий на территории Казахстана и обстановкой в стране в целом. При этом сейчас оставшиеся рейсы выполняются по расписанию.

«В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines в/из Казахстана до 23 января. Также временно приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana до 23 января», — говорится в сообщении.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ранее также приняла решение об отмене вечерних рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау. А все рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан, запланированные на четверг, были отменены.