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Авиакомпания S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января

Общество
Авиакомпания S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Москва, 6 января. Авиакомпания S7 приняла решение временно прекратить продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в Республику Казахстан.

Соответствующее решение будет действовать до 23 января текущего года. На данный момент перевозчик следит за развитием событий на территории Казахстана и обстановкой в стране в целом. При этом сейчас оставшиеся рейсы выполняются по расписанию.

«В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines в/из Казахстана до 23 января. Также временно приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana до 23 января», — говорится в сообщении.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ранее также приняла решение об отмене вечерних рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау. А все рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан, запланированные на четверг, были отменены.

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Казахстан рейсы Авиакомпания S7
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