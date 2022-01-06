Депутат Госдумы Жириновский предвидел обострение ситуации в Казахстане

Москва, 6 января. Российский депутат Владимир Жириновский предупреждал о беспорядках в Казахстане еще летом 2021 года.

Недавно в соседнем с РФ государстве вспыхнули акции протеста после повышения цен на топливо. Митинги охватили крупные города, участники подожгли резиденцию президента в Алма-Ате.

Свое мнение о ситуации в Азии Владимир Жириновский высказывал в эфире ЛДПР ТВ. Слова политика о событиях в Казахстане оказались пророческими, передает «ПолитРоссия».

«Возможно, будет обострение обстановки в Средней Азии. Я сам оттуда. Я бы советовал моим землякам: не ждать, когда будет большое обострение и столкновения — переезжайте в Россию», — подчеркивал тогда парламентарий.

Он сообщал, что ЛДПР собирается направить письмо российскому министру внутренних дел, дабы ускорить выдачу паспортов русским в Казахстане и других азиатских странах. Партия планировала добиться сокращения длительности процесса с нескольких лет до одного месяца.

Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

«МИД должен дать указания всем консульским службам в Средней Азии, в Казахстане, резко увеличить штат и скорость работы. Кто хочет — пусть уезжают», — говорил Жириновский.

Ранее политолог Алексей Мухин указал на заинтересованные стороны в обострении в Казахстане. По мнению эксперта, сложившаяся обстановка выгодна Вашингтону на фоне сближения Нур-Султана с Пекином.