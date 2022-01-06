Sony Mobility займется созданием электромобилей

Лас-Вегас, 6 января. Крупная японская корпорация поделилась планами о разработке электрифицированных автомобилей.

Новое автомобильное подразделение в составе Sony будет заниматься созданием электрокаров. Подобное заявление было сделано руководством фирмы в ходе выставки CES.

Предполагается, что весной этого года Sony специально для этого создаст подразделение под названием Sony Mobility. В рамках мероприятия, которое проходит в Лас-Вегасе, компания продемонстрировала концепт Sony Vision-S 02. Машина является семиместным электрокроссовером длиной 4,9 метра. Экстерьер модели повторил внешний вид седана Sony Vision-S 01, который показывали на CES в январе позапрошлого года.

Известно, что на каждой из осей паркетника оборудуется электрический двигатель. Каждый мотор обладает 272 л.с. мощности. Производитель обещает разгон машины до 100 км/ч примерно за 5 секунд и максимальную скорость в 180 км/ч.

Новую идею вынашивают и немецкие автомобилестроители. Компания Mercedes-Benz готовит электрический концепт Vision EQXX, который должен воплотить в жизнь различные идеи сбережения энергии.