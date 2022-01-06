«Попытка насильственного свержения конституционного строя»: сенатор Цеков о ситуации в Казахстане

Государства ОДКБ обязательно сделают правильные выводы из происходящего в Казахстане. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее протесты в Казахстане вынудили президента страны Касым-Жомарта Токаев ввести режим ЧП по всей территории государства и запросить помощь по линии ОДКБ. 6 января миссия организации отправилась в Казахстан, где ей предстоит охранять государственные и военные объекты.

«Мне абсолютно очевидно, что у той протестной активности, которую мы сейчас наблюдаем в братской стране, есть свои «режиссеры», — сказал сенатор. — Они воспользовались начальной фазой беспорядков, а затем раздули ее до неимоверных величин, вовлекая все новые области».

Парламентарий добавил, что не верит заявлениям официальных лиц ОБСЕ и США с «выражениями озабоченности».

Prt Scr youtube.com / Radio Free Europe/Radio Liberty

«Происходящее сейчас в Казахстане выгодно этим субъектам международного права, — отметил собеседник ФАН. — Так что решение Токаева обратиться за помощью в ОДКБ абсолютно правильное — миротворцы организации договора о коллективной безопасности помогут казахам вновь обрести закон и порядок».

Цеков напомнил, что на территории Казахстана находится немало стратегически важных для России объектов — например, космодром «Байконур».

«От того, сколько продлятся массовые беспорядки, зависит многое, — заметил сенатор. — Если они затухнут в течении двух-трех дней, то все более-менее устаканится довольно быстро. Если же в протест будут вовлекаться все новые и новые области, то можно будет с уверенностью говорить о том, что в Казахстане происходит попытка насильственного свержения конституционного строя».

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев напомнил казахам о том, что произошло на Украине после Майдана.