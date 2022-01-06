Ночь перед Рождеством: три самых популярных святочных гадания

Рождество Христово — один из двух важнейших праздников в христианстве — в России отмечается 7 января. Канун праздника (Сочельник) и ночь перед Рождеством на Руси знаменовали начало зимних гуляний, который проходили на Святки. Святки идут с Рождества до Крещения (19 января), и по народной традиции считалось, что это время, когда нечистая сила гуляет по земле и даже помогает людям, ведь младенец Христос еще «не крещен».

На Руси, особенно в деревнях, а позже и в городах в ночь перед Рождеством и на Святки девушки гадали на будущее замужество, на любовь, на счастливую жизнь. Напомним три самых популярных святочных гадания, которые в ходу до сих пор.

Бросание сапога

Гадание с бросанием сапожка стало мегапопулярным благодаря первой строке стихотворения Василия Жуковского «Светлана». Правда, в этом произведении гадание происходило перед Крещением:

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали».

Считалось, что при этом гадании — куда носком показывает брошенная обувь, с той стороны и появится суженый, или именно оттуда приедут от него сваты.

Федеральное агентство новостей /

Гадание с зеркалами

Одно из самых популярны и считающихся «страшными» гаданий — узнать свою судьбу, заглянув в полночь при свете свечи вглубь зеркала. Перед гаданием девушка распускала волосы, ставила два зеркала друг напротив друга, а между ними — зажженную свечу. В слабом свете и мареве гадальщица пыталась разглядеть в зеркале будущего избранника. «Опасность» заключалась в том, что из зеркала мог выглянуть или даже выйти вовсе не суженый, а представитель потустороннего мира.

Гадание на блюдце

Еще одно популярное гадание, неоднократно описанное в литературе, — это гадание на блюдце. Гадали как правило компанией. На стол клали белую простыню, на которой рисовали большую окружность. Окружность делили пополам, внутри на одной половине круга писали «да», на другой — «нет». Снаружи окружности писали все буквы алфавита. Потом брали блюдце, нагревали его дно на свече, переворачивали и начинали «гонять» по простыне, предварительно «вызвав дух» какого-то известного человека, чаще всего писателя. Духу задавали разные вопросы, нагретое блюдце под девичьими пальцами буквально летало по буквам, а гадальщицы пытались разгадать полученные «ответы».

Впрочем, это гадание, судя по воспоминаниям участников, оставляло широкий простор не только для самых смелых токований, но и для жульничества, поскольку легонько «подправить» путь наполненного теплым воздухом блюдца было до смешного просто.

Отметим церковь никогда не одобряла таких забав, но их популярность от этого не ослабевала. Главное — сохранять хороший настрой и относиться к таким развлечениям с юмором, просто как к развлечению.