Армения направила около 70 миротворцев в Казахстан

Ереван, 6 января. Армения направила около 70 миротворцев в охваченный протестами Казахстан, где одни будут оказывать содействие местным правоохранителям.

Отметим, что 6 января страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направили свои контингенты в Казахстан для стабилизации обстановки в стране. Миротворцы будут обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов.

Подчеркнем, что протестные акции начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Поводом для них послужило резкое повышение цен на топливо. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения демонстрантов с силовиками.

Ранее сообщалось, что момент вылета самолета с контингентом ОДКБ в Казахстан сняли на видео. В страну направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.