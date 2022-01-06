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Природный газ вновь подорожал в Европе

Экономика
Природный газ вновь подорожал в Европе
pixabay.com

Лондон, 6 января. Стоимость голубого топлива набирает обороты в ходе торговой сессии на площадке ICE.

Ценник на газ превысил 1100 долларов за тысячу кубических метров, о чем свидетельствуют данные торгов на лондонской платформе. За день топливо прибавило в цене более 5%.

Фьючерсы подорожали выше отметки в 1140 долларов за тысячу кубометров на открытии торгов. Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, колебания цен на энергоноситель объясняются текущей деятельностью компаний-трейдеров.

Агентство Bloomberg подсчитало, что число танкеров, везущих сжиженный природный газ, которые идут из США в Европу, возросло примерно на треть. Их владельцы намереваются использовать сложившуюся конъюнктуру и заработать на высоких ценах топлива в регионе.

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии, например, уже приняла решение о том, что стоимость газа должна вырасти в стране на 30%.

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