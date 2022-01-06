Сенатор Косачев: только местные власти могут добиться правопорядка в Казахстане

Москва, 6 января. Правопорядка в Казахстане удастся достичь благодаря усилиям местной власти, задачей миротворцев ОДКБ является помощь Нур-Султану в обеспечении безопасности, уверен сенатор Константин Косачев.

Соответствующим заявлением вице-спикер Совета Федерации поделился на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, задачей ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка.

«Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия — помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее "безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет" (цитата из Договора о коллективной безопасности. — Прим. ФАН)», — подчеркнул Косачев.

Ранее стало известно, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Режим ЧП начал действовать с 5 января. Уточняется, что с 23:00 до 07:00 в городе будет действовать комендантский час.