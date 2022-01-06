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Житель Китая заплакал, когда попробовал пельмени по русскому рецепту

Общество
Житель Китая заплакал, когда попробовал пельмени по русскому рецепту
pixabay.com

Пекин, 6 января. Турист из Китая рассказал о поездке в Россию на Новый год. Путешественник заметил, что местная кухня сильно отличается от азиатской. Он был удивлен, попробовав пельмени по русскому рецепту.

Китаец вместе с друзьями остановился в гостинице в Санкт-Петербурге возле Зимнего дворца. Ему не понравилась местная кухня, по словам туриста, он привык к менее жирной, но более углеводной пище.

Гуляя по городу, друзья зашли в кафе, где заказали по тарелке пельменей в бульоне и по тарелке жареных пельменей. К блюдам подали два соуса. Один напоминал «йогурт без сахара», а второй был сделан из томата, сообщил автор в блоге на китайской платформе Sohu.

«Откусив кусочек, у меня навернулись слезы на глазах. Могу только сказать, что чем выше ожидания, тем сильнее разочарование», — рассказал турист.

Житель Китая заплакал, когда попробовал пельмени по русскому рецепту
pixabay.com /

Ему не понравилось, что начинка состояла только из одного вида мяса. По словам автора, жареные пельмени же оказались маслянистыми и пресными.

«Подытоживая, мне остается только вздохнуть: хотя оба наших народа любят пельмени, разница между ними слишком велика!» — отметил он.

Читатель китайского портала Sohu восхитился средством из России для лечения рака. Он перечислил полезные для здоровья сибирские деликатесы.

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россия китай турист пельмени
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