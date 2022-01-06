Политолог Манукян со ссылкой на источник рассказал, кто готов зверски убивать силовиков в Казахстане

Политолог, журналист, блогер Вадим Манукян привел свидетельства того, что за беспорядками в Казахстане могут стоять международные террористические организации. Ранее стало известно, что лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ответ на соответствующую просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приняли решение направить в эту страну миротворческие силы. Решение ОДКБ озвучил ее нынешний глава, премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Политолог Вадим Манукян, который ранее делился с ФАН актуальной информацией по Казахстану из своих источников, рассказал о новых инсайдах, полученных, по его словам, от высокопоставленного чиновника казахстанской прокуратуры, пожелавшего сохранить инкогнито. Обращаем внимание читателей: приведенная информация подтверждается только словами собеседника ФАН.

«Мой источник, который является высокопоставленным чиновником прокуратуры Казахстана, сообщил мне информацию, которая раскрывает суть заявления Токаева, которое ему позволило запросить помощь ОДКБ, — отметил Манукян в беседе с корреспондентом ФАН. — Речь идет о заявлении Токаева, что Казахстан столкнулся с террористической угрозой и даже с полноценной атакой террористов, как говорится, во всей красе. Мой источник сообщил, что речь идет о полноценной атаке боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), которых в свое время, по сути, взрастили США. Как утверждает мой собеседник, сейчас американцы продолжают использовать ресурсы ИГИЛ для создания очагов нестабильности в странах, которым американцы пытаются навязать свой порядок, а по сути — хаос. Так что новости, которые приходят из Казахстана об обезглавливании местных силовиков, по его словам, выдают знакомый почерк. Это почерк террористов ИГИЛ. Эти люди, судя по всему, уже подготовлены, чтобы в 2022 году раскачать обстановку не только в Казахстане, но и в других странах бывшего СССР, которые еще не перешли под «протекторат» США. Во всяком случае, так утверждает мой источник. По его данным, террористов подготовили, чтобы совершать теракты в различных странах СНГ, в которых американцы запланировали свои следующие майданы. От себя добавлю, что Белоруссию США тоже никак не хотят оставить в покое».

Ранее казахстанский госканал «Хабар-24» сообщил, что в Алма-Ате обнаружены два тела местных силовиков с отсеченными головами. На данный момент число погибших сотрудников правоохранительных органов в результате столкновений в Алма-Ате выросло до 13, двое из них, как указано выше, обезглавлены, об этом сообщило издание «Sputnik Казахстан» со ссылкой на канал «Хабар-24». Число раненых силовиков превысило 350 человек.

1 Организация запрещена на территории России.