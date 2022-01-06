Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 13:53
13:45
Экономика
Австрийцев удивило странное воздействие санкций США на концерн «Калашников»
13:44
Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
13:44
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы снимали в общежитии комнату для свиданий
13:41
Общество
Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков
13:40
Общество
Ряд баров в центре Петербурга попался на нарушении ограничений по COVID-19
13:38
Происшествия
«Паровозик» из трех легковушек образовался на проспекте Энгельса в Петербурге
13:38
Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
13:35
Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
13:32
Общество
Всего 308 единиц спецтехники чистят улицы Петербурга от снега и льда
13:32
Общество
Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Иран намерен привлечь к ответственности 127 причастных к убийству Сулеймани за рубежом

Весь мир
Иран намерен привлечь к ответственности 127 причастных к убийству Сулеймани за рубежом
wikipedia.org  /  Mahmoud Hosseini

Тегеран, 6 января. Власти Ирана намерены привлечь к ответственности 127 подозреваемых в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани, проживающих за рубежом. Об этом сообщил представитель судебной власти Исламской республики Забихулла Ходайян.

По словам чиновника, Тегеран направил 11 писем в девять стран с просьбой предпринять меры в отношении предполагаемых преступников. Другие подробности о содержании этих посланий не приводятся.

Ходайян добавил, что власти Ирана и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся совместного расследования гибели Сулеймани. Страны также сформировали соответствующие рабочие группы.

Напомним, командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани и иракский лидер сил народного ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате атаки беспилотника США по аэропорту Багдада 3 января 2020 года. Приказ об атаке отдал лично тогдашний президент Штатов Дональд Трамп. Он заявлял, что удар стал ответом на серию нападений на американские позиции в республике.

Убийство генерала спровоцировало широкий резонанс и еще сильнее усугубило конфронтацию между Тегераном и Вашингтоном. Спустя несколько дней после случившегося Иран нанес ракетный удар по авиабазе в Ираке, на которой дислоцировались американские военнослужащие, а также по еще одному объекту близ Эрбиля.

На днях, во вторую годовщину гибели Сулеймани, память убитого генерала почтили тысячи демонстрантов, которые вышли на улицы Багдада с лозунгами «Смерть Америке» и призывами покончить с «терроризмом США» в регионе. Участие в демонстрациях приняли представители крупных местных политических партий и вооруженных формирований.

Также 3 января с заявлением выступил президент Ирана Эбрахим Раиси, поклявшийся отомстить экс-президенту Штатов Трампу, если тот не предстанет перед судом за совершенное убийство.

«Если Трамп и [бывший госсекретарь Майк] Помпео не предстанут перед справедливым судом за преступный акт убийства генерала Сулеймани, мусульмане отомстят за нашего мученика», — заявил иранский лидер.

Кроме того, в годовщину гибели Сулеймани, а также в последующие дни атакам подверглись американские военные базы в Ираке и Сирии. Ответственность за них не взяла на себя ни одна из группировок, однако традиционно в таких нападениях обвиняют проиранские формирования.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Иран намерен привлечь к ответственности 127 причастных к убийству Сулеймани за рубежом
иран сулеймани
Комментировать