Иран намерен привлечь к ответственности 127 причастных к убийству Сулеймани за рубежом

Тегеран, 6 января. Власти Ирана намерены привлечь к ответственности 127 подозреваемых в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани, проживающих за рубежом. Об этом сообщил представитель судебной власти Исламской республики Забихулла Ходайян.

По словам чиновника, Тегеран направил 11 писем в девять стран с просьбой предпринять меры в отношении предполагаемых преступников. Другие подробности о содержании этих посланий не приводятся.

A spokesperson for Iran's judiciary said Tehran sent 11 letters to nine countries, asking them to take measures against the 127 alleged culprits of General Qassem Soleimani's killing



https://t.co/CsfL9SlVZ4 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 5, 2022

Ходайян добавил, что власти Ирана и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся совместного расследования гибели Сулеймани. Страны также сформировали соответствующие рабочие группы.

Напомним, командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани и иракский лидер сил народного ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате атаки беспилотника США по аэропорту Багдада 3 января 2020 года. Приказ об атаке отдал лично тогдашний президент Штатов Дональд Трамп. Он заявлял, что удар стал ответом на серию нападений на американские позиции в республике.

Убийство генерала спровоцировало широкий резонанс и еще сильнее усугубило конфронтацию между Тегераном и Вашингтоном. Спустя несколько дней после случившегося Иран нанес ракетный удар по авиабазе в Ираке, на которой дислоцировались американские военнослужащие, а также по еще одному объекту близ Эрбиля.

Thousands march in Baghdad on General Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis 2nd martyrdom anniversary and demand US troops pull out pic.twitter.com/3OTNYWP5Mj — Jahan (@Jahan_QA) January 1, 2022

На днях, во вторую годовщину гибели Сулеймани, память убитого генерала почтили тысячи демонстрантов, которые вышли на улицы Багдада с лозунгами «Смерть Америке» и призывами покончить с «терроризмом США» в регионе. Участие в демонстрациях приняли представители крупных местных политических партий и вооруженных формирований.

Также 3 января с заявлением выступил президент Ирана Эбрахим Раиси, поклявшийся отомстить экс-президенту Штатов Трампу, если тот не предстанет перед судом за совершенное убийство.

«Если Трамп и [бывший госсекретарь Майк] Помпео не предстанут перед справедливым судом за преступный акт убийства генерала Сулеймани, мусульмане отомстят за нашего мученика», — заявил иранский лидер.

Iran calls for Trump, Pompeo to face trial for Soleimani assassination https://t.co/femtsJu1LJ pic.twitter.com/S71K4Vrc9P — The Hill (@thehill) January 3, 2022

Кроме того, в годовщину гибели Сулеймани, а также в последующие дни атакам подверглись американские военные базы в Ираке и Сирии. Ответственность за них не взяла на себя ни одна из группировок, однако традиционно в таких нападениях обвиняют проиранские формирования.