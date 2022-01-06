Какие последствия ждут мир, если протестующие в Казахстане захватят американскую биолабораторию

В случае захвата биологической лаборатории, построенной американцами в Казахстане, нас могут ждать серьезные последствия. Об этом в беседе с ФАН предупредил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ситуация в Казахстане продолжает накаляться: беспорядки не утихают, административные здания захвачены и разрушены, среди жертв есть сотрудники силовых структур. Для стабилизации ситуации этой ночью ОДКБ направила в страну миротворческие силы. Однако одной из главных проблем на данный момент остается охрана военно-биологической лаборатории, построенной около года назад в Казахстане Министерством обороны США.

«Будем надеяться, что там все не так безнадежно, что те, на ком лежит ответственность за обеспечение в данном случае биологической безопасности двухмиллионного города, понимают всю важность этой ситуации и сделают все для того, чтобы туда никто не проник и ничего там не разрушили. И сделали так, чтобы потом мы получили массу каких-нибудь заболеваний. Если это произойдет, то все будет очень-очень серьезно, потому что эта лаборатория предназначена для работы с очень опасными вирусами и микробами», — говорит Геннадий Онищенко.

Prt Scr youtube.com / Radio Free Europe/Radio Liberty

Что касается рисков распространения коронавирусной инфекции, то они, разумеется есть, однако ситуация необычная. Как мы видим по сообщениям СМИ, на улицах Алматы и других крупных городов действуют организованные группы людей, а вот зевак, обычных горожан практически нет. Прогнозировать какие-то цифры очень сложно, тем более, что организаторы беспорядков начали захватывать больницы.

«В любом случае, если алматинцы сидят по домам и не ходят по улицам в этой непростой ситуации, то это хорошо работает на разобщение тех, кто там воюет и занимается беспорядками. Ну а военнослужащие и правоохранительные органы, я надеюсь, защищены прививками от гриппа и от коронавируса. Поэтому это не повлияет на эпидситуацию, если не брать во внимание, что есть случаи мародерства в больницах, которые занимаются этими больными, что уже во многом определяет исход заболевания этих людей. Надеюсь, что порядок будет все-таки восстановлен», — заключает эпидемиолог.

Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман высказался о массовых беспорядках в Казахстане. По его мнению, на массовые волнения повлияла тяжелая экономическая обстановка в стране, не обошлось и без западного влияния на население.