Москва, 6 января. Возвращение Российской Федерации к историческим границам возможно из-за глобальной катастрофы, рассказал аналитик Андрей Суздальцев.

Соответствующим заявлением специалист по постсоветскому пространству поделился в интервью изданию «Украина.ру». По его словам, это также может произойти вследствие распада соседних стран, когда необходимо будет брать какие-то территории под контроль. Однако российская сторона не желает такого ужаса для своих соседей, отметил эксперт.

Помимо этого, он подчеркнул, что вопрос возвращения к историческим границам не является желанным для Российской Федерации, поскольку страна шла к ним, обеспечивая свою безопасность.

«За 400 лет мы получили четыре постоянных нашествия с Европы. Причем некоторые эти нашествия закончились тем, что они сожгли Москву и дошли до Волги. А когда мы им на это отвечаем, то мы оказываемся виноваты», — объяснил Суздальцев.

На Украине полагают, что Россия простит ей все, независимо от поступков. По словам Суздальцева, Москва помнит о постсоветском наследстве. Аналитик уверен, что это именно украинцы потеряли Россию, а не наоборот, как они считают.