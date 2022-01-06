Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 13:53
13:45
Экономика
Австрийцев удивило странное воздействие санкций США на концерн «Калашников»
13:44
Спорт
Швейцария предложила перенести зимние Олимпийские игры
13:44
Происшествия
Убийцы пятилетней девочки из Костромы снимали в общежитии комнату для свиданий
13:41
Общество
Огромные очереди за хлебом начали выстраиваться в Алма-Ате после ночных беспорядков
13:40
Общество
Ряд баров в центре Петербурга попался на нарушении ограничений по COVID-19
13:38
Происшествия
«Паровозик» из трех легковушек образовался на проспекте Энгельса в Петербурге
13:38
Политика
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане
13:35
Армия
Депутат Швыткин: операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане может занять месяц
13:32
Общество
Всего 308 единиц спецтехники чистят улицы Петербурга от снега и льда
13:32
Общество
Военных из Каменска-Шахтинского не будут отправлять в Алма-Ату
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Суздальцев: РФ может вернуться к историческим границам из-за распада стран

Политика
Аналитик Суздальцев: РФ может вернуться к историческим границам из-за распада стран
pixabay.com

Москва, 6 января. Возвращение Российской Федерации к историческим границам возможно из-за глобальной катастрофы, рассказал аналитик Андрей Суздальцев.

Соответствующим заявлением специалист по постсоветскому пространству поделился в интервью изданию «Украина.ру». По его словам, это также может произойти вследствие распада соседних стран, когда необходимо будет брать какие-то территории под контроль. Однако российская сторона не желает такого ужаса для своих соседей, отметил эксперт.

Помимо этого, он подчеркнул, что вопрос возвращения к историческим границам не является желанным для Российской Федерации, поскольку страна шла к ним, обеспечивая свою безопасность.

«За 400 лет мы получили четыре постоянных нашествия с Европы. Причем некоторые эти нашествия закончились тем, что они сожгли Москву и дошли до Волги. А когда мы им на это отвечаем, то мы оказываемся виноваты», — объяснил Суздальцев.

На Украине полагают, что Россия простит ей все, независимо от поступков. По словам Суздальцева, Москва помнит о постсоветском наследстве. Аналитик уверен, что это именно украинцы потеряли Россию, а не наоборот, как они считают.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аналитик Суздальцев: РФ может вернуться к историческим границам из-за распада стран
россия европа суздальцев
Комментировать